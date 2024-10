Cessione Milan, spunta un’IPOTESI da non SOTTOVALUTARE! Tifosi sotto CHOC, cosa può succedere

Cessione Milan, spunta la clamorosa ipotesi del rifinanziamento del debito con Elliott: idea da non trascurare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta una nuova clamorosa ipotesi sul futuro societario del Milan guidato da Gerry Cardinale.

Tra meno di un anno Redbird dovrà trovare il cash necessario a ripagare Elliott. Questo può giustificare possibili manovre per cedere quote di minoranza. L’alternativa sarebbe quella del rifinanziamento di Elliott, da non trascurare. I rossoneri sono dunque decisamente tranquilli sul tema: il futuro non è in discussione.