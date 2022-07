Cessione Milan, continua la diatriba Blue Skye-Elliott: le ultime

Continua la diatriba tra il fondo Elliott e Blue Skye in merito alla cessione delle quote del Milan a Red Bird. Le ultime

Novità importanti in merito alla cessione del Milan ed alla diatriba tra il fondo Elliott e Blue Skye. La società che detiene il 4,3% delle holding che possiede il club contesta il passaggio di quote di maggioranza a Red Bird.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in data 5 luglio un giudice statunitense avrebbe permesso al socio di minoranza di venire in possesso di alcuni documenti per impedire legalmente al fondo statunitense Elliott, di portare a termine la vendita della maggioranza del club rossonero. Blue Skye ha intentato ben tre cause contro la società dei Singer.

Calcio e Finanza ha inoltre pubblicato alcuni stralci dei documenti presentati in Lussemburgo contenenti una pesantissima accusa da parte di Blue Skye a Elliott: «Questa cessione, a parte il fatto che comporta l’espulsione di Blue Skye da comproprietario del Milan, è solo una finzione (è utilizzato il termine inglese masquerade, ndr) per cercare di ingannare la Uefa, poiché alla fine uno schema simile a quello utilizzato per il Lille verrebbe riprodotto, con il Gruppo Elliott che manterrà il controllo effettivo del Milan (rimanendo il principale creditore e azionista di minoranza)».