Cesari sicuro: «Contatto Pavlovic Thuram, rigore netto! Ma il Var?». Le parole

L’ex arbitro, Graziano Cesari, ha detto la sua sull’episodio chiave della moviola di Milan Inter di ieri, ovvero il contatto tra Thuram e Pavlovic

Intervenuto dagli studi Mediaset durante Pressing, Graziano Cesari ha commentato l’episodio che ha fatto più discutere al termine del derby tra Milan ed Inter, ovvero il calcio di rigore non concesso ai nerazzurri per il contatto in area tra Thuram e Pavlovic.

PAROLE – «C’è questa ripartenza molto, molto veloce di Thuram a contatto con Pavlovic e poi l’intervento di scivolata di Theo Hernandez. Il direttore di gara fa segno di proseguire l’azione perché indica il pallone, qualcuno ha colpito certamente il pallone, che va a deviare la sua traiettoria, lo vediamo che va verso l’assistente Peretti. Ma c’è la gamba destra di Pavlovic che va a colpire la gamba di Thuram. È chiaro che in queste situazioni questo è un calcio a una gamba di un avversario che fa perdere sicuramente l’equilibrio, che fa perdere il passo. E quindi inevitabilmente la mia domanda è: al di là dell’assistente Peretti che è là e poteva tranquillamente vederlo ma non fa nessun segno, ma Di Paolo al Var si è appisolato?».