Ceccarini: «Il Milan insiste su De Ketelaere e sarebbe un grande colpo che potrebbe spostare gli equilibri». Le parole del giornalista

Niccolo Ceccarini ha parlato sulle pagine di TMW del mercato del Milan e in particolare di De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista:

«Il Milan insiste su De Ketelaere. Maldini e Massara stanno spingendo forte sull’acceleratore per cercare di arrivare al talento del Bruges. Il giocatore ha già detto si e in linea di massima c’è già un accordo sull’ingaggio. Il problema ora è rappresentato dalla richiesta del club belga. Il Milan deve spingersi fino a 30 milioni per chiudere l’affare. Insomma la trattativa va avanti e le possibilità che possa andare in porto sono sempre più alte. E questo sarebbe decisamente un grande colpo, considerato il valore di De Ketelaere, che potrebbe davvero spostare gli equilibri»