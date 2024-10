Causio duro su Rafael Leao: «Mi stupisce per quello che non fa! Nel calcio di oggi vedo una differenza con il passato». Le parole

L’ex giocatore Franco Causio commenta così le prestazioni di Rafa Leao in questo avvio di stagione con il Milan e sottolinea una differenza con il calcio del passato rispetto al presente.

PAROLE – «Leao, invece, mi stupisce per quello che non fa… Ma non è l’unico. Rispetto ai miei tempi, nel calcio di oggi vedo troppo egoismo. Un esempio? A volte c’è gente che si trova quasi all’altezza della bandierina e prova a calciare comunque in porta piuttosto che cercare l’ultimo passaggio per un compagno meglio posizionato».