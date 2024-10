Causio a Juventusnews24: «Questa è la squadra che ho visto meglio. Nazionale? Non abbiamo...»

Causio a Juventusnews24: le dichiarazioni in esclusiva del Campione del Mondo nel 1982. Le ultimissime sui rossoneri

Franco Causio, Campione d’Italia per ben sei volte con la maglia della Juve e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Di seguito le parole sulla corsa scudetto che riguarda anche il Milan e la Nazionale.

Quali sono le squadre favorite per la vittoria finale dello scudetto?

«Il Napoli ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Dalla sconfitta di Verona ha dimostrato di essere attualmente in testa con merito».

La Nazionale è sulla strada giusta per tornare ai massimi livelli?

«La Nazionale ha delle difficoltà perché abbiamo pochi giocatori validi. Vedete Chiesa cosa sta facendo al Liverpool? Il nostro campionato purtroppo è quello che è».