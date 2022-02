Cassano: «Milan fortunato, ma i punti persi a Salerno costeranno caro»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Cassano: «Milan fortunato, ma i due punti persi a Salerno gli costeranno caro». Parla l’ex attaccante

Antonio Cassano alla BOBO TV commenta così il pari del Milan con la Salernitana.

Le sue parole: «Mi è piaciuta molto la Salernitana. Il Milan se vuole vincere lo Scudetto non può farsi rimontare dall’ultima in classifica. Non mi è piaciuta la gara dei rossoneri. Erano riusciti anche ad andare in vantaggio, poi sono stati fortunati a pareggiarla dopo. Credo che dopo il gol di Messias fossero convinti di vincere tranquillamente. Questi due punti per il Milan, alla lunga, potrebbero costargli caro nella corsa scudetto».