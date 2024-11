Cassano: «Fonseca mi piace come allena e come parla. Difesa Milan? Non ci sono i Maldini, Nesta e Thiago Silva...»

Cassano a Viva El Futbol ha fatto un’analisi su Fonseca e la difesa del Milan dopo il pareggio contro il Cagliari: le parole

LE PAROLE – «Il Milan è discontinuo dall’inizio della stagione. Sicuramente con un’idea chiara: attaccare, non difendere, non speculare, fare un gol in più di te. Mi come allena Fonseca, ha le proprie idee, parla a modo. Però siccome sono passati 3 mesi, lì dietro cosa succede? Cosa sta mancando? Anche fa quando partite meno buone, il Milan qualcosa crea. Però lì dietro non vedo la solidità e l’organizzazione difensiva. Non hai i Maldini e Nesta che giocano uomo a uomo. Thiago Silva e Nesta ai terzini dicevano di andare e non preoccuparsi, che se la vedevano loro…».