Scoppia il caso DAZN, Sampdoria e Genoa uniti contro la piattaforma: i club chiedono controlli sull’audience, considerati non certificati

Il malumore verso i disservizi di DAZN cresce sempre più tra le società di Serie A. Tra questi ci sono anche Sampdoria e Genoa, come riporta Il Secolo XIX. Nel mirino sono finiti i dati audience delle partite forniti da DAZN e non considerati “certificati” da alcune società che chiedono siano affidati a Auditel.

Questo sarà uno dei temi affrontati all’ordine del giorno della prossima assemblea di Lega Calcio, in programma martedì 19 ottobre. Soprattutto molti club stanno facendo pressione per paragonare i dati a quelli della scorsa stagione quando i diritti appartenevano a Sky. I dati di audience e quelli degli abbonati non sono un aspetto secondario perché incidono sui bonus in favore dei venti club di Serie A.

