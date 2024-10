Casadei Milan, la confessione del giocatore gasa i tifosi: frase forte riguardante i colori rossoneri, le ultimissime notizie

Cesare Casadei, ex giocatore dell’Inter attualmente al Chelsea, ha rilasciato una bellissima esclusiva a Tuttosport. Nel suo intervento ha anche confessato di essere da piccolo un tifoso del Milan!

CASADEI MILAN – «Da bambino avevo come idolo Kaká e parteggiavo per il Milan. Sono però diventato un professionista e la mia prima squadra in A è stata l’Inter, con cui non nutro nessun rancore per la cessione».