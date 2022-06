Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha fatto il punto sul futuro di Gianluca Scamacca, accostato anche al Milan. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky, Giovanni Carnevali ha dichiarato:

«Di concreto non c’è ancora nulla. Per i giocatori come Scamacca e altri ci sono stati dei contatti, ma è ancora presto per parlare di qualcosa di concreto. Siamo solo all’inizio del mercato».