Pellegatti: «Calhanoglu e Kessié, destini incrociati»

Pellegatti ha spiegato come la grande prestazione di ieri di Calhanoglu possa accelerare le trattative sul fronte Kessié

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto sul rinnovo di Kessié, creando un particolare parallelo con Hakan Calhanoglu:

«La grande partita e il gol di Calhanoglu porterà beneficio ai tifosi del Milan perché secondo me, dopo aver perso lui, si accelererà la chiusura del rinnovo per Kessie. Sicuramente i dirigenti sono più razionali di me su queste situazioni e non si fanno condizionare dagli accadimenti intorno, ma verranno certamente influenzati e capiranno di non poter perdere il loro leader. Adesso bisogno accettare la richiesta di Kessie, ma se prima legittimamente andavano piano e provavano a trattare per una situazione vantaggiosa alle casse del Milan, secondo me alla fine si arriverà alla chiusura del rinnovo di Kessie. Prima di prenderne altri, bisognerà confermare il campione che abbiamo già in rosa».