Caressa sicuro «Il problema di De Ketelaere è solo uno»

Fabio Caressa, noto opinionista e commentatore, ha analizzato l’inizio di stagione di Charles De Ketelaere: le sue parole

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa ha parlato così di Charles De Ketelaere:

«In Belgio era lui da cui passava il gioco, qui al Milan invece il lavoro è diverso perchè deve per esempio fare anche la fase difensiva. Deve cambiare anche atteggiamento, ma per ora non si è ancora abituato al nuovo gioco e quindi fa fatica».