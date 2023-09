Caressa sul Milan: «Avrebbe bisogno di essere un po’ più umile, forse…». Le parole del giornalista dopo il derby

Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport del Milan dopo la sconfitta nel derby. Ecco le parole del giornalista:

«Bisogna fare un bagno d’umiltà, bisogna capire che la squadra non è ancora tale per poter imporre sempre il mio gioco. Se perdi cinque volte contro l’Inter su cinque vuol dire che il tuo impianto di gioco non funziona. Poi gli ultimi 20 minuti non mi sono proprio piaciuti: perdere 3-1 o 5-1 in un derby è diverso eh. Domani i milanisti vanno al bar e in ufficio e il 5-1 è duro da digerire. Il Milan avrebbe bisogno di essere un po’ più umile, forse i primi risultati avevano un po’ illuso».