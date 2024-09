Caressa ATTACCA Theo e Leao: «Gesto INACCETTABILE, fossi nel MILAN FAREI…». Le dure e decise parole del telecronista

Fabio Caressa, con un duro sfogo su Instagram, ha condannato il gesto dei due giocatori del Milan Theo Hernandez e Leao. Di seguito le sue dichiarazioni.

CARESSA – «Quello che hanno fatto Theo e Leao domenica è inaccettabile. Quest’immagine in mondovisione di loro dall’altra parte del campo è una roba bruttissima. Ed evidentemente volevano dare un segnale. Se hanno voluto dare un segnale è grave; se non hanno voluto dare un segnale è gravissimo, perché non si rendono conto della situazione. Se fossi nel Milan li multerei, rischiando anche un ricorso. L’immagine del club, con quest’immagine, è uscita depressa».