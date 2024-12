Cardoso Milan, un indizio fa felice il club rossonero: la scelta è presa!

Cardoso Milan, la società rossonera farà un tentativo per il giocatore del Betis già a gennaio: il rientro di Bennacer non basta

Come riportato da Tuttosport, il rientro di Bennacer non tranquillizza del tutto il calciomercato Milan in vista di gennaio. Per questo motivo, la società rossonera vorrà aggiungere alla rosa di Fonseca un centrocampista vice di Fofana.

Gli occhi vanno all’estero e di preciso in casa del Betis dove gioca Johnny Cardoso. Il calciatore, inoltre, ha già un passaporto comunitario e quindi sarebbe tra i preferiti dato che non occuperebbe un posto extracomunitario nella lista squadra.