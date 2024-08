Cardoso Milan a una sola CONDIZIONE. Le ultime NOVITÀ sul centrocampista del Betis

Cardoso Milan a una sola CONDIZIONE. Le ULTIMISSIME NOVITÀ sul centrocampista di proprietà del Betis Siviglia

Non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi Johnny Cardoso per il centrocampo del Milan. Il Diavolo vuole assolutamente regalare almeno un rinforzo a Fonseca in quella zona di campo.

Fofana del Monaco è e resta la primissima scelta dei rossoneri ma la trattativa a singhiozzo con il club monegasco impone la ricerca di alternative. Nel caso in cui dovesse clamorosamente saltare la pista per il francese il Milan potrebbe ripiegare con forza sull’americano. Lo scrive la Gazzetta.