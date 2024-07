Cardinale Milan, BLITZ del proprietario rossonero a Milano! Riunione con i dirigenti: COSA È SUCCESSO e cosa filtra sul mercato

Cardinale Milan, BLITZ del proprietario rossonero a Milano! Riunione con i dirigenti: COSA È SUCCESSO. Le ultime da SkySport

Il giornalista Peppe Di Stefano ha fornito un importante aggiornamento sul calciomercato Milan. Secondo quanto riportato da SkySport, il proprietario rossonero avrebbe fatto visita a Casa Milan per parlare di mercato con i dirigenti rossoneri.

PAROLE – «C’è stato un blitz di Gerry Cardinale a Milano che si è catapultato a Casa Milan. Dalle 13 alle 19 ha avuto una riunione generale con Scaroni, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. Ha sfruttato e sfrutterà queste ore per programmare la nuova stagione ma si sarà parlato anche di mercato. Le sue visite estive non sono mai banali e potrebbe non essere stato l’unica dell’estate».