Cardinale Milan, dialogo fitto con Florentino Perez! Tutti i temi sul tavolo, numero uno di RedBird stregato da... Ultimissime

Cardinale Milan, retroscena dal Bernabeu: dialogo fitto con Florentino Perez, presidente del Real Madrid: i temi sul tavolo

Come riferito da Repubblica, la sfida dell’altra sera in Champions League tra Real Madrid e Milan, vinta 1-3 dai rossoneri, non è stata importante solo dal punto di vista del risultato sportivo.

Cardinale in tribuna ha parlato fitto col presidente del Real Florentino Perez, anche del Bernabeu rinnovato e del modernissimo centro sportivo di Valdebebas, modelli di riferimento per il nuovo stadio a San Siro e per la Milanello del futuro.