Cardinale Milan, tifosi in rivolta! La contestazione non si ferma, numero uno di RedBird all’angolo

Cardinale Milan, i tifosi sono ormai in rivolta: umore sotto i tacchi e contestazione che con ogni probabilità continuerà pure a Verona

Come riportato da Tuttosport, il rapporto tra la tifoseria del Milan e Gerry Cardinale è ormai ai minimi termini.

Una protesta che non sembra destinata a fermarsi. È ormai pubblica la spaccatura tra il Milan e la sua tifoseria, con la Curva Sud che domenica sera ha prima fischiato i giocatori dopo il deludente 0-0 contro il Genoa, poi intonato diverse volte il coro: «Noi non siamo americani» e, una volta usciti dallo stadio, ha srotolato i due striscioni che le autorità di polizia avevano bloccato dove veniva contestata proprietà e dirigenza con i seguenti testi: «Società Milan: vi abbiamo aspettato e sostenuto a oltranza, della vostra mediocrità ne abbiamo abbastanza» e anche «Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia». I segnali erano già stati mandati alla fine dello scorso campionato, quando il tifo organizzato aveva scelto la via del silenzio e della curva vuota per manifestare il proprio dissenso verso le scelte che stavano per essere prese per la panchina (Lopetegui) e per l’assenza nell’aria di una

voglia di rivalsa nei confronti della seconda stella dell’Inter.