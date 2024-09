Cardinale Milan, MOSSA a sorpresa del numero uno di RedBird e tifosi SPIAZZATI! Comunicazione a Fonseca, cosa SUCCEDE

Cardinale-Milan, mossa a sorpresa del numero uno di RedBird: sarà presente a San Siro per la sfida contro il Venezia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, sarà presente sabato sera a San Siro per presenziare alla sfida casalinga contro il Venezia, gara delicata per le sorti del tecnico Paulo Fonseca dopo i due soli punti conquistati nelle prime tre gare di campionato.

Cardinale vuole far sentire la propria vicinanza al portoghese e alla squadra in un momento particolare: già a Roma contro la Lazio prima della sfida Cardinale aveva fatto pervenire un messaggio di supporto nello spogliatoio. Da capire se Cardinale si fermerà poi anche per l’esordio in Champions League di martedì contro il Liverpool.