Cardinale Milan, arriva il consiglio di Moggi al proprietario rossonero: parole pesanti!

Cardinale Milan, Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha dato un consiglio ben preciso al proprietario rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Luciano Moggi ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Bisogna rivoluzionare la società e fare le cose nella maniera più consona. Il Milan ha una buona squadra ed è imbattibile quando Leao è in forma e riesce a dare quello che sa. L’esempio tipico è in Arabia. Contro la Juve invece era come se non ci fosse e ha vinto la Juventus. Gli aghi della bilancia sono lui e Hernandez. Tolti loro il Milan è carente».