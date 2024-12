Cardinale Milan: «Cessione di Tonali grande opportunità, vi spiego». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

L’Harvard Business School ha pubblicato un documento di 24 pagine in cui si analizza il caso AC Milan. Queste le parole di Gerry Cardinale, patron del Milan, sulla cessione di Tonali.

CESSIONE TONALI – «Non lo abbiamo venduto al Newcastle United perché ne avevamo bisogno—lo abbiamo venduto perché abbiamo ricevuto un’ottima offerta e abbiamo fatto una valutazione rischio-rendimento. Abbiamo incassato 70 milioni di euro (bonus compresi, ndr) più un earn-out di 10 milioni, la cifra più alta di sempre in Serie A. E grazie a quella vendita abbiamo acquistato sei nuovi giocatori e rinnovato completamente la squadra. Non vendiamo per necessità – vendiamo per opportunismo. Se rimaniamo disciplinati, ci saranno sempre controparti sul mercato che permetteranno rendimenti straordinari per i giocatori».