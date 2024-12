Cardinale Milan, Bucciantini lo bacchetta: «Assenza alla festa dei 125 anni? Avrebbe dovuto sentirsi molto milanista! Questa squadra ha un problema»

Cardinale Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha criticato il numero uno di RedBird per l’assenza alla festa dei 125 anni del club

Intervenuto a Sky, Marco Bucciantini ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan si è condannato a vivere ogni partita delle prossime come decisiva, come suggestiva. Tutte buone per darsi un tracciato: paradossalmente il Milan in questo momento è attratto dai due poli: qualcosa che dimostra che la rotta è quella giusta ma anche qualcosa che dimostra che così non va. Il Milan sta vivendo questo eterno periodo dove la calamita tira da tutte e due le parti. A me dispiace che nell’ultimo weekend, abbiano sprecato la festa: ci sono dei momenti nella vita di un club che hanno tanto valore e quando festeggi un avvenimento così importante e non ce la fai a radunare nemmeno tutta la storia… Ma nemmeno il proprietario: doveva sentirsi molto milanista e molto appartenente a questa storia, perché era un momento che doveva essere vissuto in un altro modo. Ci sono tre o quattro momenti in cui la vittoria del Milan poteva gonfiarsi e invece si sgonfia, finisce con i fischi. Allora ogni partita diventa troppo suggestiva».