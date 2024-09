Cardinale Milan, che STOCCATA di Biasin! Il CONSIGLIO del giornalista fa RIFLETTERE

Cardinale-Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, punzecchia il numero uno di RedBird: serve rischiare qualcosa in più

Dalle colonne di TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha dichiarato:

PAROLE – «Il buon Fonseca deve riconquistare la fiducia dei tifosi e dimostrare di avere in pugno il suo Milan, apparso tatticamente “smarrito” nelle prime tre uscite. Al momento l’entusiasmo non è alle stelle e lo testimoniano i dati relativi ai biglietti venduti per la sfida casalinga di Champions contro il Liverpool. Certamente anche il caro prezzi ha contribuito, ma l’anno scorso di questi tempi c’era tutt’altra atmosfera attorno alla squadra (e comunque alla fine lo stadio si riempirà). La proprietà americana deve entrare nell’ottica che “fare calcio”, in Italia, significa anche passare da scelte che contemplino un minimo rischio d’impresa (minimo, per carità). Viceversa, si rischierà sempre di avere conti splendenti ma tifosi incazzati».