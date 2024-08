Cardinale e il MESSAGGIO lasciato al suo Milan: il RETROSCENA dall’incontro di ieri a Milanello del patron rossonero

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano svela alcuni dettagli sull’incontro andato in scena ieri a Milanello tra Gerry Cardinale, i dirigenti rossoneri e Paulo Fonseca, al quale il patron del Milan ha voluto lasciare un messaggio per la squadra dopo questo inizio di campionato al di sotto delle aspettative.

PAROLE – «Un Milan che è stato richiamato all’ordine ieri da Cardinale, il quale non ha incontrato la squadra perché è arrivato poco prima di pranzo, ma ha incontrato i dirigenti e Fonseca. Con lui si è parlato della prossima partita contro la Lazio. Il Milan deve ritrovare equilibrio, per farlo ha bisogno dei campioni ed anche di Fofana: per i rossoneri è quasi un’esigenza averlo titolare. Un giocatore che può dare filtro ed equilibrio in mezzo a campo. Da domani si inizierà anche tatticamente a preparare l’impegno contro i biancocelesti».