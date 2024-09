Caputo: «Per lo SCUDETTO loro hanno una MARCIA in più. E il Milan…». Le dichiarazioni dell’attaccante a Radio Sportiva

Caputo a Radio Sportiva ha parlato anche del Milan riguardo la lotta scudetto. Queste le dichiarazioni dell’attaccante.

SCUDETTO – «Diciamo che l’Inter ha una marcia in più in questo momento in campionato ma stiamo attenti anche alla Juventus, sta facendo un grande percorso, ha un allenatore come Motta che mi piace tanto. E poi il Napoli: Conte lo conosco, è un martello… Poi Milan, Roma, si sono tutte rinforzate. Ci sarà tempo per vedere come andrà il campionato».

