Caputi: «Milan? I meriti sono di Pioli e non solo»

Massimo Caputi ha elogiato la grande crescita del Milan negli ultimi anni: i meriti principali vanno a Pioli e alla dirigenza

Ospite a TMW Radio, Massimo Caputi ha parlato così del Milan:

«La forza del Milan è questa. Anche l’anno scorso nei momenti in cui tanti la davano per morta e aveva tante assenze, è riuscita a rialzarsi. I giocatori che giocano poco ogni volta hanno la serenità per esprimersi al meglio. E questa tranquillità gli viene data anche dal fatto che sanno cosa fare in campo. Bisogna fare il plauso a Pioli, che insieme ai dirigenti ha costruito un gran bel Milan».