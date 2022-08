Capello su De Ketelaere: «Come qualità è giusto accostarlo a Rivera». Le parole dell’ex allenatore ed opinionista

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport di Charles De Ketelaere. Ecco le parole dell’ex allenatore ed opinionista:

«Rivera? C’è qualcosa anche di lui. E’ un giocatore di grande velocità, quando parte ha un bel cambio ritmo. Come qualità è giusto accostarlo a Rivera. Ha una sensibilità con il pallone importante e mi ha impressionato in maniera positiva. Gioca per la squadra e crea sempre pericoli».