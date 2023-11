Capello: «Il PSG sta bene e sa metterti in difficoltà, serve questo Milan»

Fabio Capello ha ha parlato a Sky nel pre-partita di Milan PSG: queste le parole dell’ex allenatore rossonero

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha analizzato a Sky il match di Champions League tra Milan e PSG. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Io preferirei affrontare un’altra squadra, perchè il Psg sta bene ha i giocatori che sanno metterti in difficoltà. C’è comunque la possibilità per il Milan di ribaltare la situazione. Come in tutte i match di Champions i rossoneri hanno comunque giocato abbastanza bene, serve una squadra umile e super concentrata. Non puoi sbagliare nemmeno una posizione con questi che con la qualità che hanno ti condannano subito».