Capello Milan, che stoccata a Fonseca: la frase sui calci di rigore non passa inosservata. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Fabio Capello, nel corso dello spazio dedicato al Milan degli invincibili al Festival dello Sport di Trento, ha lanciato una frecciatina sull’episodio del Milan dei rigori contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole

CAPELLO – «Prima di ogni partita c’era la riunione finale per ricordarsi cosa fare in campo, quindi tutte le marcature, chi tirava i rigori… Allora si sapeva chi tirava i rigori, e quello che veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia».