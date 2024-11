Capello su Leao: «Lui ha una potenza assoluta, però rispetto a Conceiçao fino a ora...»

Le parole rilasciate alla Gazzetta in un’intervista da Fabio Capello: l’ex allenatore ha parlato del paragone tra Leao e Conceiçao

Intervenuto alla Gazzetta in un’intervista, Fabio Capello ha parlato del paragone tra la stella del Milan Rafa Leao e l’esterno della Juve Conceiçao.

PAROLE – «Perché scegliere? Conceiçao a destra e Leao a sinistra: sono portoghesi molto diversi. Lo juventino non è veloce, però possiede qualità e dribbling ed è sempre fastidioso. Leao ha una potenza assoluta, ma per il momento ha sfruttato soltanto il 75% del suo potenziale: manca di continuità. Nelle ultime partite mi è parso in crescita e con la testa più libera, vediamo se si confermerà contro la Juventus. Thiago Motta dovrà fare attenzione al portoghese».