Capello sul Milan: «Un’esagerazione ma fino ad un certo punto. Mercato? Comincerei da una cosa»

Fabio Capello, a La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il cammino di Milan e Juventus. Questo il pensiero dell’ex allenatore:

«O la Champions o la vita. È un’esagerazione, ma fino a un certo punto. Per big come Juventus e Milan, non andare avanti quest’anno e non partecipare l’anno prossimo è un danno. Tecnico, economico, d’immagine. Allora cosa devono fare le due per centrare l’obiettivo? Siamo a gennaio, facile pensare al mercato per il dopo. Ma io comincerei dal campo e dalla testa dei giocatori sulle due gare che mancano»