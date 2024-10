Capello sta dalla parte di Fonseca: «Non lo criticherò mai per questa ragione, lui deve...»

Capello sta dalla parte di Paulo Fonseca per un aspetto particolare. L’ex tecnico del Milan non lo criticherà mai per…

Fabio Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha analizzato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Le sue parole.

CAPELLO – «E’ innegabile che Leao nella ripresa stesse facendo delle cose interessanti. Era in partita, a differenza di altre volte. Fonseca, però, ha spiegato le ragioni del cambio con Okafor. Voleva più profondità e di sicuro lo svizzero ne garantiva più di Rafa. Io non criticherò mai un allenatore per una scelta tecnica o tattica: si è giocato una carta in più, poi può essere pure andata male ma è suo dovere prendere le decisioni»