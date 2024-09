Canovi CREDE nel Milan: «Secondo me è RITROVATO! Scudetto? FAVORITE altre squadre, ma...»

Le parole dell’avvocato Dario Canovi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: è un Milan da Scudetto? L’analisi

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’avvocato Dario Canovi ha rilasciato queste dichiarazioni sul presente che si vive in casa Milan dopo le tre vittorie consecutive in A:

PAROLE – «Milan ritrovato? Secondo me si. Non giochi come contro l’Inter se la squadra non recepisce i tuoi concetti. Fonseca si è fatto capire. E così il Milan si è rimesso in carreggiata, l’ultima vittoria contro il Lecce è un altro segno tangibile. Le favorite rimangono altre. Ma Milan e Atalanta vengono dopo Inter, Napoli e Juve. Bisogna aspettare qualche altra partita per capire cosa manchi. È ancora un po’ presto per pensare al mercato».