Campos si allontana ma conferma contatti in passato

Luca Campos, direttore sportivo del Lille, lo scorso anno era stato vicino al Milan. Ecco le parole del dirigente

Luca Campos, direttore sportivo del Lille, lo scorso anno era stato vicino al Milan. Elliott, che rappresenta uno dei principali finanziatori del club francese, aveva pensato di “spostare” il dirigente a Milano, ma poi la manovra non aveva trovato un lieto fine. A distanza di un anno il manager ha confermato alcuni contatti avuti in passato che avrebbero potuto cambiargli la carriera:

«Ci sono stati approcci per dare una nuova direzione alla mia carriera. Per rispetto di chi lavora in questo club non faccio nomi, ma ci sono state proposte. Credo sarà difficile abbandonare il progetto Lille» ha dichiarato a Maisfurebol.