Camoranesi: «Ho sempre ammirato Pulisic. Milan? Ha cambiato tanto, contro la Juve...»

Camoranesi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulla Juve in vista del big match di sabato a San Siro: le parole anche su Pulisic

Camoranesi, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ai microfoni di Radio Rossonera ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan Juve di sabato.

MILAN – «Questo Milan è in fase di costruzione con un allenatore nuovo ed alcuni giocatori nuovi. Penso che il Milan abbia cambiato tanto nell’ultimo anno, tra giocatori importanti che sono andati via e altri nuovi che devono ancora adattarsi. Tra le grandi, Milan e Juve sono le due squadre in costruzione, quindi bisogna avere pazienza».

GIOCATORE DEL MILAN CHE LO HA COLPITO – «Pulisic a me è sempre piaciuto molto e l’ho sempre ammirato, nonostante le difficoltà nel trovare continuità».

MILAN JUVE – «Ricordo con grandissimo piacere il grande rispetto che c’è tra le due squadre. È una cosa che tu vedi soprattutto nel sottopasso prima di scendere in campo. Noi giocatori percepiamo qual è l’atteggiamento dell’avversario prima della partita: se è nervoso, rilassato, se ci rispetta o meno, se è convinto, queste cose tu le percepisci. Col Milan c’è sempre stato grande rispetto».