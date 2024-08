Camarda Milan: l’attaccante è tornato. Fonseca lo manda subito in campo contro il Real Madrid nel Soccer Champions Tour

Francesco Camarda è tornato. Dopo aver salutato l’Europeo Under 19 in semifinale contro la Spagna, l’attaccante classe 2008 non ha perso tempo. Pochi giorni per ricaricare le batterie e poi subito la partenza per gli Stati Uniti.

Camarda, infatti, è partito per Chicago insieme al suo Milan e inizialmente si è seduto in panchina nella sfida contro il Real Madrid. All’87’, Paulo Fonseca ha poi deciso di mandarlo in campo al posto di un immenso Tomori.