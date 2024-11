Camarda Milan, arrivano i complimenti del club dopo il gol con l’Italia U19: «Trasformazione glaciale». La dedica al giovane attaccante

Il Milan attraverso il proprio sito ha dedicato un messaggio di complimenti a Camarda che ieri ha segnato un gol con la maglia dell’Italia U19.

LA DEDICA – Gol decisivo di Francesco Camarda e vittoria anche per l’Italia Under 19. Gli azzurrini del CT Bollini si sono imposti di misura sul campo della Grecia: 1-0 firmato da una trasformazione glaciale dal dischetto del classe 2008 al minuto 87, in rete con un cucchiaio di pregevole fattura