Camarda Milan Futuro, Ibrahimovic lo LANCIA: «Avrà un ruolo molto PRECISO nella prossima stagione. Ecco quale». PESANTE investitura

Camarda-Milan Futuro, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il progetto del club intorno al giovane centravanti rossonero

Nel corso della conferenza stampa odierna, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del ruolo di Francesco Camarda nella prossima stagione tra Milan Futuro e Prima Squadra

CAMARDA – «Sarà molto importante, l’inizio non sarà facile, farà fatica ma siamo qui per proteggerlo, gli va dato tempo per crescere, con le potenzialità che ha dobbiamo prepararlo passo dopo passo per arrivare in prima squadra. Crediamo molto nel suo talento».

NUMERO 9 – «Se Camarda fosse stato pronto sarebbe stato lui il nostro numero 9. Deve crescere e noi dobbiamo proteggerlo. Per il numero 9 della prima squadra ne parleremo da lunedì. In Serie C i difensori sono più cattivi, e faranno di tutto per fare vedere che non è adatto, l’importante è fare passo dopo passo e non un passo avanti e tre indietro. Crediamo in Camarda. Non è facile essere professinista a 16 anni per tutte le cose sta andando veloce, è ancora bambino»

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC