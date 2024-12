Camarda Milan, Fonseca lo lancia titolare a Verona? Tentazione forte, gli ultimi aggiornamenti

Camarda Milan, Paulo Fonseca può lanciare il classe 2008 titolare venerdì sera contro il Verona: decisione definitiva nella rifinitura

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, in vista della gara di venerdì sera sul campo del Verona, potrebbe optare per una mossa a sorpresa nella formazione titolare del suo Milan.

Camarda titolare, Fonseca ci pensa: cosa fa lui che Morata e Abraham non fanno. I tifosi e il momento no della squadra spingono il golden boy delle giovanili in campo dall’inizio. Ha 16 anni, fisico e carattere: adesso cerca il primo gol. Decisione definitiva nella rifinitura di domani.