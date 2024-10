Camarda Milan, attaccante in panchina col Brugge? Fonseca ci pensa, ecco cosa filtra

Camarda Milan, attaccante in panchina in Champions League col Brugge? Il classe 2008 può sostituire Tammy Abraham

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca potrebbe optare per una scelta a sorpresa in vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Brugge, gara fondamentale per il destino europeo dei rossoneri dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

In virtù dell’infortunio di Tammy Abraham, il tecnico portoghese potrebbe decidere di portare in panchina Francesco Camarda visto anche il mancato inserimento di Luka Jovic in lista Champions League. Decisione domani nella rifinitura.