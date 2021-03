Calhanoglu, un dato sorprendente per il numero dieci rossonero

Hakan Calhanoglu ha deciso la gara contro la Fiorentina. Un dato sul turco lascia riflettere su questa stagione

Hakan Calhanoglu è lontano dalla migliore condizione fisica. L’infortunio non lo ha di certo agevolato in un stagione di per sé molto pesante. Il turco contro la Fiorentina è andato a segno per la prima volta nel 2021: un dato davvero sorprendente viste le qualità del numero dieci rossonero.

Proprio i gol del trequartista, uniti agli assist di Bennacer (fuori per infortunio), sono mancati nelle ultime settimane al gruppo di Stefano Pioli.