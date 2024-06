Calhanoglu: «Non so perché ricevo il maggior numero di CRITICHE in Turchia. In Italia e in Germania…». Le parole dell’ex Milan

Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan e attuale giocatore dell’Inter e della Turchia, ha parlato così in conferenza stampa.

PAROLE – «Capita di ricevere critiche nel calcio. Succede perché sei sotto i riflettori. Sono contento delle mie prestazioni. Sto cercando di soddisfare i desideri dell’allenatore. Il problema non sono io, ma la Nazionale. Stiamo facendo un sforzo, ricevo più critiche, non ascolto affatto, se avessi ascoltato non sarei venuto qui e non avrei fatto questa carriera. Mentre il nostro allenatore mi parla, altri tifosi stanno parlando. Ma sta a lui fare un’analisi. La decisione se giocherò o meno spetta sempre al nostro allenatore. Ricevo il maggior numero di critiche soprattutto in Turchia. Non ho sperimentato questa sensazione in Italia e Germania. Non so perché sia ​​così.

Non so quante partite abbia giocato ciascun giocatore. Dipende da giocatore a giocatore. Questo non accade solo adesso, questo livello basso è sempre esistito nella Nazionale in generale. Succede inevitabilmente, queste cose succedono nel calcio. In generale siamo emotivi come Paese. Tutto è più facile quando vinci. Il mister ha in mente una strategia, ma non posso dire quale. La Repubblica Ceca è una squadra combattiva e viva. Da giocatore, non posso dire molto».