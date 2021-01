Calhanoglu: «Grato di far parte di questo gruppo. La sconfitta ci addolora»

Calhanoglu su Instagram parla della sconfitta contro la Juventus ma anche dell’orgoglio provato nel vestire la maglia del Milan

Calhanoglu su Instagram ha commentato la sconfitta subita ieri contro la Juventus ma anche il riconoscimento come miglior giocatore del mese di dicembre della Serie A:

«Sono davvero orgoglioso di essere stato nominato Giocatore del mese di dicembre della Serie A. Come ho sempre detto, questo non è un premio individuale, ma è il frutto del lavoro di tutta la squadra. Sono grato di far parte di questo gruppo. Ieri, abbiamo perso e questo ci addolora tantissimo ma prometto che continueremo a fare del nostro meglio per rendere felici i nostri tifosi alla fine della stagione. Forza Milan!».