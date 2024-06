Calhanoglu, stoccata al Milan: «Lo scudetto da la spinta per l’Europeo, anche se..»

Hakan Calhanoglu, capitano della Turchia, ha parlato ai microfoni RAI al termine della sfida amichevole pareggiata contro l’Italia

LE PAROLE – «Scudetto con l’Inter da la spinta? La spinta c’è ma quando finisce il campionato mentalmente non è facile, perché c’è un po’ di stanchezza. Stiamo lavorando tantissimo, adesso abbiamo un’altra amichevole e poi una gara importantissima come quella d’esordio con la Georgia che per noi sarà decisiva»