Calendario Milan, tre partite per completare il mese di gennaio: si parte oggi contro il Girona. Le ultimissime sui rossoneri

All’Allianz Stadium è andata in scena la sfida valevole per la 21ª giornata di Serie A tra la Juventus e il Milan, persa dai rossoneri. Oggi, i rossoneri, avranno l’occasione di riscattarsi in Champions League. Di seguito il calendario da qui a fine gennaio.

22 gennaio ore (21:00), Milan – Girona (Champions League, 7ª giornata)

26 gennaio ore (12:30), Milan – Parma (Serie A, 22ª giornata)

29 gennaio ore (21:00), Dinamo Zagabria – Milan (Champions League, 8ª giornata)