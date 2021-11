Ex Milan, Diogo Dalot ad un passo dalla Roma

Diogo Dalot, ex Milan, sarebbe ad un passo dalla Roma: il portoghese dovrebbe arrivare a gennaio con la formula del prestito

Il Milan potrebbe presto ritrovare Diogo Dalot, stavolta però da avversario. Come riportato da calciomercato.com infatti, la Roma sarebbe vicinissima al suo acquisto per gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Per dare il via libera definitivo il Manchester United deve però prima chiudere con l’Atletico Madrid l’arrivo di Trippier, per una trattativa che sembra comunque ben avviata. Curiosità: in estate il Milan aveva presentato la stessa offerta agli inglesi che avevano però rifiutato coi rossoneri che hanno deciso poi di virare su Florenzi.