Calciomercato Milan, Zirkzee unica pista per l’attacco. Ma se dovesse saltare… Lo SCENARIO in casa rossonera

Calciomercato.com ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Joshua Zirkzee a vestire la maglia del Milan. Stando a quanto riportato la trattativa è fatta per 2/3: manca solo l’accordo sulle commissioni.

Se questo non dovesse arrivare salterebbe tutto l’affare, con il Diavolo che dovrebbe ripiegare sulle alternative che sarebbero però tutte concettualmente diverse dall’olandese e per questo andrebbe analizzate con Fonseca. Zirkzee è e resta l’unico piano A per l’attacco.