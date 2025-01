Calciomercato Milan, svolta Walker! Fissata la data per la fumata bianca, novità sulla formula

Condividi via email

Calciomercato Milan, si lavora alla fumata bianca per l’arrivo di Walker dal Manchester City: può cambiare la formula dell’operazione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare da Luca Bianchin, ci siamo per l’arrivo di Walker nell’attuale calciomercato Milan.

Walker: c’è ottimismo ma da definire alcuni aspetti. Formula e cifre, ad esempio. Walker può arrivare in prestito con diritto di riscatto a giugno: il Milan lo avrebbe a titolo temporaneo per 6 mesi, con la possibilità di garantirgli un biennale a partire dall’estate.